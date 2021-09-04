Украина – Франция: поддержка команды Петракова будет меньше, чем ожидалось
18:25 - Читати українською
Сборная Украины не сможет рассчитывать на максимальную помощь фанатов в поединке с Францией.
Сегодня на матче ожидается присутствие около 45 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт УАФ.
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Это несколько меньшие цифры, чем ожидались ранее. УАФ имела разрешение реализовать 75% билетов от общей вместимости НСК Олимпийский – это примерно 52,5 тысяч. Правда, свободная продажа до сих пор продолжается и может повлиять на окончательные цифры посещаемости.
Напомним, поединок между сборными Украины и Франции состоится уже сегодня (4 сентября), начало встречи в 21:45.
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