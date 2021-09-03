"Что нужно, чтобы повторить успех образца 2013 против Франции? Нам нужна такая же поддержка, которая была тогда. Я думаю, что ребята отдадут все силы, как и в той игре. В каждой игре мы отдаем максимум, где-то выходит, где-то – нет. Надеюсь, что завтра все будет хорошо.

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Как принял решение возобновить международную карьеру? Общались с Александром Васильевичем, я попросил пару дней, чтобы обсудить это с женой. Жена меня поддержала, я дал согласие и вот я здесь. Стоит ли ожидать, что все игроки сборной Украины заговорят на украинском, как я или Ярмоленко? Это только моя инициатива, я так захотел. Хочу, чтобы у нас вся команда больше говорила на украинском языке, но это личное дело каждого.

Физическое состояние? Хорошо, что я имел возможность провести 3-4 матча, поэтому чувствую себя хорошо, работаю. Очень рад тренироваться с господином Кернозенко, все хорошо", – отметил Пятов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Украины и Франции состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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