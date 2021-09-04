"Психология и тактика сегодня выходят на первый план. Разумеется, индивидуальное мастерство выше у французов, но у нас тоже ребята умеют играть в футбол.

Французские СМИ назвали имя будущего героя матча с Украиной

Мы никого не боимся, будем играть. У нас тоже есть качественные игроки, которые никого не боятся. У Франции есть уязвимые места. Мы показали ребятам, как будем играть в обороне, а как в атаке", – заявил Петраков в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, поединок между сборными Украины и Франции состоится уже сегодня, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45. После четырех туров квалификации ЧМ-2022 Украина расположилась на второй строчке группы D, набрав 4 очка. Франция с 8 пунктами идет первой.

Украина – Франция: анонс матча отбора ЧМ-2022