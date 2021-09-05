Стало известно, кто получил больше всего симпатий от фанатов сборной Украины за матч отбора ЧМ-2022 против действующих чемпионов мира.

Николай Шапаренко получил звание "Лев матча", которое вручают по результатам голосования болельщиков сборной Украины, сообщает официальная страница УАФ в социальной сети Instagram.

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Полузащитник Динамо стал безапелляционным победителем, набрав 55% голосов. Далее расположились полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко (22%) и голкипер Шахтера Андрей Пятов (6%).

Напомним, в матче 5-го тура отбора к чемпионату мира 2022 года сборная Украины на своем поле расписала ничью со сборной Франции (1:1). Дебютным голом за "сине-желтых" отличился именно Шапаренко.

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