Украина – Франция: определился "Лев матча" –третья награда подряд
Защитник сборной Украины Илья Забарный получил награду лучшему игроку матча за поединок против Франции.
Илья Забарный набрал 41% голосов от болельщиков, получив награду "Лев матча" за поединок против Франции в квалификации к ЧМ-2026, сообщает пресс-служба УАФ.
Украина проиграла Франции первый матч отбора на ЧМ-2026
Забарный не только был лидером обороны команды Реброва, но и имел великолепный момент у ворот Франции. Правда, именно Илья не сумел качественно закрыть Килиана Мбаппе в моменте со вторым голом.
Эта награда стала для Забарного третьей подряд.
Напомним, сборная Украины уступила "Ле Бле" в стартовом матче группы отбора на Мундиаль.
