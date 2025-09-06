Илья Забарный набрал 41% голосов от болельщиков, получив награду "Лев матча" за поединок против Франции в квалификации к ЧМ-2026, сообщает пресс-служба УАФ.

Украина проиграла Франции первый матч отбора на ЧМ-2026

Забарный не только был лидером обороны команды Реброва, но и имел великолепный момент у ворот Франции. Правда, именно Илья не сумел качественно закрыть Килиана Мбаппе в моменте со вторым голом.

Эта награда стала для Забарного третьей подряд.

Напомним, сборная Украины уступила "Ле Бле" в стартовом матче группы отбора на Мундиаль.