Статистические порталы назвали своих героев поединка между украинской и французской командами (0:2).

Полузащитник Ноттингем Форест Александр Зинченко стал лучшим игроком сборной Украины в дуэли с Францией по версии SofaScore.

Статистический портал оценил его игру в 7,0 балла. Худшими же стали сразу два футболиста – Георгий Судаков и Александр Зубков (оба по 5,8).

Whoscored же на первую строчку по эффективности поставил Анатолия Трубина, выписав киперу Бенфики 7,5 балла. Худшим стал Александр Зубков (6,0).

Относительно соперника, то SofaScore лучшим исполнителем сборной Франции назвал Орельена Чуамени (8,8), а Whoscored – полузащитника Баварии Майкла Олисе (8,6). Зато в выборе худшего оба портала были солидарны – им стал нападающий Дезире Дуэ (6,6 и 6,5 соответственно).

Напомним, Франция одолела сборную Украины со счетом 2:0 и вместе с Исландией лидирует в группе D. Украина и Азербайджан идут без очков.

