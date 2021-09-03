Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков пообщается со СМИ перед матчем отбора к ЧМ-2022 против Франции. Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции на "Футбол 24".

Предматчевая пресс-конференция с участием Александра Петракова начнется в 17:00 по киевскому времени. Посмотреть ее вживую можно в этой новости.

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Отметим, что "сине-желтые" занимают 2 место в группе D в рамках отбора к ЧМ-2022, имея 4 очка после 4 туров. Французы же являются лидерами по 8 пунктам.

Напомним, поединок Украины и Франции состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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