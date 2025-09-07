На матче квалификации к чемпионату мира-2026 между сборными Украины и Франции "сине-желтые" получили особую поддержку.

Перед матчем Украины против Франции в польском Вроцлаве базу команды посетили бойцы 12-й бригады “Азова”, в частности те, кто был освобожден из плена, действующие военные, а также те, кто сейчас проходит реабилитацию после ранений, сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

Звезда сборной Украины не сыграет во втором матче отбора к ЧМ-2026 – он покинул расположение команды

Отмечается, что азовцы отправились на предматчевую прогулку вместе с игроками, тренером команды Сергеем Ребровым и президентом УАФ Андреем Шевченко. А уже вечером бойцы имели возможность поболеть за сборную Украины на стадионе.

"Это лучшая мотивация для ребят. Чтобы они почувствовали: вовлеченность и причастность – это мы. Мы – одна нация, одна страна. Ребята, большая благодарность за то, что вы делаете! Для футболистов это будет лучшей мотивацией. Выйти как единый фронт, как единая страна, как одна семья и работать сегодня. Поэтому спасибо вам. Слава Украине!" – приводит слова Шевченко Tribuna.

Напомним, сборная Украины проиграла Франции (0:2) в стартовом матче квалификации к ЧМ-2026. Соперниками в группе также являются Исландия и Азербайджан.

"Враження, що сьогодні День Незалежності", або Якого моменту перелякався Дешам – репортаж з "українського" Вроцлава