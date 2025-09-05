Украина – Франция: команды определились с формой на стартовый матч отбора ЧМ-2026
Сборные Украины и Франции показали обмундирование, в котором выйдут на поле в поединке квалификации на чемпионат мира.
Сборная Украины сыграет против Франции в синем комплекте формы, сообщает официальный сайт УАФ.
Украина – Франция: Ребров объявил заявку "сине-желтых" на стартовый поединок отбора ЧМ-2026 – есть серьезная потеря
Франция примеряет белый наряд. Вратарь сборной Украины будет одет в зеленый комплект, тогда как французский голкипер будет выступать в желтой форме.
Напомним, матч Украина – Франция состоится уже сегодня, 5 сентября, на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав в Польше. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
