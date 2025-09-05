Сборные Украины и Франции показали обмундирование, в котором выйдут на поле в поединке квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины сыграет против Франции в синем комплекте формы, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Франция: Ребров объявил заявку "сине-желтых" на стартовый поединок отбора ЧМ-2026 – есть серьезная потеря

Франция примеряет белый наряд. Вратарь сборной Украины будет одет в зеленый комплект, тогда как французский голкипер будет выступать в желтой форме.

Напомним, матч Украина – Франция состоится уже сегодня, 5 сентября, на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав в Польше. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

