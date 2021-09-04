Сборные Украины и Франции выбрали цвета, в которых будут выступать в очном противостоянии в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

На совещании с участием представителей обеих сборных и официальных лиц матча было утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, сборная Украины сыграет в синем комплекте. Полевые игроки Франции сыграют в белых цветах. Вратарь "сине-желтых" сыграет в красной экипировке, тогда как голкипер "трехцветных" – в желтой форме.

Напомним, поединок между сборными Украины и Франции состоится уже сегодня, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

После четырех раундов квалификации ЧМ-2022 Украина расположилась на второй строчке турнирной таблицы группы D, набрав 4 очка, Франция с 8-ю пунктами идет первой.

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