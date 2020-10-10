Сборная Украины уже сегодня, 10 октября, на НСК Олимпийский в 21:45 в рамках 3-го тура Лиги наций будет принимать Германию.

Украина – Германия: Шевченко объявил официальную заявку на поединок Лиги наций

Подопечные Андрея Шевченко утром провели часовую тренировку на поле НТК им. В. Банникова. Все 23 заявленных на игру футболиста работали вместе над тактическими задачами, сообщает официальный сайт УАФ. Роман Безус и Валерий Бондарь, не попавшие в заявку, работали отдельно с тренером по физподготовке Андреа Адзалином.

Напомним, после двух туров "сине-желтые" занимают в турнирной таблице группы А4 второе место, имея в своем активе 3 очка. Подопечные Йоахима Лёва с двумя пунктами идут третьими.

Украина – Германия: анонс матча Лиги наций УЕФА