Самым полезным игроком сборной Украины в матче против Франции стал Николай Матвиенко, сообщает Telegram-канал "Рейс Киев - Амстердам".

Украина – Франция: определился лучший игрок "сине-желтых" по версии Whoscored

Рейтинг эффективности его игры составил 330 баллов. В тройку лучших игроков "сине-желтых" вошли также Андрей Ярмоленко (329) и Николай Шапаренко (315) – полузащитник Динамо заработал больше всех фолов на себе (4), а представитель Вест Хэма чаще других бил по воротам (3/2) и выиграл больше единоборств (12/7). У Романа Яремчука больше всех обводок (4/3), а вот Виталий Миколенко отличился со знаком минус – у него 11 потерь.

К слову, лучшим в составе обеих команд стал француз Поль Погба – 356 баллов.

В общем, игроки сборной Украины набрали по версии Instat следующие баллы:

1. Николай Матвиенко – 330 баллов.

2. Андрей Ярмоленко – 329 баллов.

3. Николай Шапаренко – 315 баллов.

4. Виктор Цыганков – 305 баллов.

5. Андрей Пятов – 289 баллов.

6. Сергей Кривцов – 281 балл.

7. Роман Яремчук – 263 балла.

8. Виталий Миколенко – 260 баллов.

9. Руслан Малиновский – 253 балла.

10. Илья Забарный – 250 баллов.

11. Александр Тымчик – 248 баллов.

12. Тарас Степаненко – 237 баллов.

13. Даниил Сикан – 221 балл.

14-15. Сергей Сидорчук и Александр Зубков – без оценки.

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