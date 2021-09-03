"Когда я прибыл на первый матч с Казахстаном, к сожалению, узнал, что надо лететь обратно, на медосмотр в новый клуб – Легию. Было нелегкое путешествие, но я счастлив, ведь все прошло быстро и хорошо. Я очень рад вернуться в сборную. Для меня большая честь – быть здесь, поэтому буду отдавать все силы, чтобы показать себя с лучшей стороны.

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Сегодняшняя тренировка была очень хорошей, готовимся к игре с Францией. Не всегда в футболе побеждают фавориты, что как раз и показал матч с казахами, поэтому надо работать и надеяться. Только тот, кто отдает все силы, получает результат.

Кроме того, я с нетерпением ожидаю, когда присоединюсь к варшавской команде. Для меня это новый вызов. Поэтому после игр в сборной буду готовиться к чемпионату Польши. Когда подписывал контракт, как раз шел поединок с Казахстаном. Оставалось семь минут, и мы вместе с ребятами из Легии смотрели этот матч. Сначала очень радовались, но дальше... Что ж, это футбол! Бывают и такие результаты, надо держать удар и идти дальше", – цитирует Харатина официальный сайт УАФ.

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