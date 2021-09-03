"Да, мы сыграли четыре матча вничью, но, обыграв сборную Франции дома, ситуация значительно улучшится. Не нужно думать, что это нереально. Важно в это верить. 15 ноября 2013 года именно на НСК Олимпийский в Киеве мы выиграли у французов 2:0. Почему мы не можем это сделать сейчас?

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Французы – чемпионы мира, но у них тоже есть свои проблемы. Они уступили Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы. Франция не выигрывает уже четыре матча подряд. Они сыграли 1:1 с Венгрией и Боснией и Герцеговиной, а также 2:2 с Португалией и 3:3 со Швейцарией. Они пропустили в каждом из этих матчей. Дома Франция не обыграла и Украину, и Боснию и Герцеговину. Два матча завершились вничью 1:1.

У французов есть серьезные кадровые потери. Из-за дисквалификации поединок пропустит Жюль Кунде из Севильи, но это небольшая потеря для Франции. Положительный тест на коронавирус сдал Оливье Жиру из Милана. Это потеря. Из-за травм матч пропустят Канте, Мбаппе и Толиссо. А это уже ведущие футболисты сборной Франции. Но это проблемы французов. В сборной Украины свои сложности. А именно утраченные турнирные очки, дисквалификация Саши Зинченко и травма Виталия Буяльского. Но одним матчем все можно изменить к лучшему", – поделился Грозный в своей колонке на Sport.ua.

Напомним, поединок Украины и Франции состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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