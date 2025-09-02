В пятницу, 5 сентября, сборная Украины стартует в квалификации на ЧМ-2026 матчем против Франции. Где смотреть игру подскажет "Футбол 24".

5 сентября сборная Украины начнет отбор к чемпионату мира-2026 номинально домашним матчем против Франции. Поединок состоится на стадионе Тарчинский Арена во Вроцлаве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ребров убрал Лунина из заявки сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2026, вызвав экс-лидера Динамо

Где смотреть Украина – Франция? Трансляцию игры, как и всех последующих матчей квалификации, эксклюзивно покажет MEGOGO на своей платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N + S", а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Матч будут комментировать Вадим Скичко и Виталий Кравченко, а студию перед игрой, стартующей в 20:30, будет вести Владимир Кобельков. Экспертами эфира станут Александр Головко и Денис Бойко.

Кроме Франции, соперниками Украины в группе являются Азербайджан и Исландия. 9 сентября команда сыграет против азербайджанцев в Баку.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта