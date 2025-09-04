"Если я дал Мбаппе эту ответственность (капитанскую повязку, прим.), то это потому, что верил, что он имеет на это потенциал. Тот Килиан, каким он есть, с его способностями на поле, его ментальной силой... У него был период, когда он не был таким хорошим по определенным причинам, но Килиан всегда с этим справлялся. В конце концов, есть более или менее ограничивающие обязательства в зависимости от момента. Это не идеально, но он очень хорошо справляется с этой ситуацией. Он капитан и один из лидеров этой команды.

Мбаппе выделил лишь одного игрока из сборной Украины – звезда Реала удивил выбором и отметил важность матча

Относительно матча против Украины? Конечно, есть контекст. Состояние не оптимальное для всех игроков. Это нормально на этом этапе сезона. Есть качество соперников, с очень хорошими игроками: многие играли за Шахтер или за большие европейские клубы. У сборной Украины есть исполнители, которые имеют опыт, привыкли играть вместе, провели немало матчей, и это видно по автоматизмам. В атаке есть футболисты высокого качества, и это проявляется в каждой игре.

Поэтому всегда нужна осторожность. Самая большая опасность – это всегда соперник, которого имеешь перед собой, с его сильными и слабыми сторонами, которыми мы также будем пытаться воспользоваться. Но повторю: в плане коллектива, креативности и различных вариантов – эта команда Украины имеет очень интересные и опасные возможности в атаке.

Моя мотивация? Я постоянно смотрю матчи. Каждое утро знаю, что имею привилегию благодаря жизни, которое имел, обязанностям, которые имел, и моей роли тренера сборной. Важно желание и решимость. Никогда не видел себя тем, кто делает что-то наполовину. Мне нужен этот адреналиновый всплеск, который работает для меня, в моей голове и в моем сердце.

Забарный? Он провел очень хороший сезон в составе Борнмута. Если его и пригласили в команду ПСЖ и Луиса Энрике, то это потому, что они заметили его качества. Он – игрок, который излучает много спокойствия и комфортно чувствует себя во время восстановления, что важно, когда играешь в Париже. Он еще молодой игрок, но имеет очень хороший потенциал.

Тюрами? Да, они братья. Они ими были от рождения. Как и братья Тео и Люка Эрнандес – тоже двое братьев. Если они вызваны, значит имеют свою роль. Есть матч завтра и еще один во вторник, поэтому они, конечно, в распоряжении команды. Впереди важные матчи как для них, так и для всей группы. Завтра – Украина, а во вторник – Исландия. А уже после этого есть чемпионат, есть матчи Лиги чемпионов. Игры каждые три-четыре дня. Поэтому главное, чтобы вся моя команда была сфокусирована на наших задачах.

По разным причинам Конате был не в лучшей форме, он сыграл много матчей. Но он способен на гораздо лучшее. Ибрагима имеет качества, которые он демонстрирует с Ливерпулем, а также способность вести за собой. Конате может улучшиться по сравнению со своими последними выступлениями, он это знает, и я говорю ему, что исправить, как и другим игрокам", – сказал Дидье Дешам на пресс-конференции.

Напомним, что Украина и Франция сыграют в отборе к ЧМ-2026 завтра, 5 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом