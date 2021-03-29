"Конечно, обидно упускать победу. Знали, что финны будут играть в пять защитников и будет трудно найти свой момент. Поэтому гол Мораеса – это работа всей команды. Мы долго искали ключ к обороне соперника и в итоге нашли его.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов и обзор матча

К сожалению, ошибки – это часть футбола. Команда поддержала Миколенко. Двигаемся дальше.

Позиция форварда? У меня не было там проблем. Была установка извлекать центральных защитников на себя, чтобы у Малиновского было пространство между линиями, а потом нужно было открываться за спину. Трудно сказать, чего нам не хватило в концовке. Возможно, потеряли концентрацию", – сказал Зубков в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, сборная Украины упустила победу над Финляндией. Счет открыл Жуниор Мораес, но позже "Суоми" получили право на пенальти за фол Виталия Миколенко на красную карточку. Пукки уверенно реализовал удар и спас свою команду от поражения.

Украина упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022 – пенальти, красная и драма на финише