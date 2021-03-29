Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко призвал не огорчаться из-за потери очков в матче отбора к ЧМ-2022 против Финляндии.

"Побеждаем вместе, преграды преодолеваем вместе и ошибаемся тоже вместе. Нуждаемся в поддержке каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца", – написал Зинченко в своем Instagram.

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Отметим, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота.

После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.

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