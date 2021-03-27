Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не успевает полноценно восстановиться от повреждения. Соответственно, тренерский штаб "сине-желтых" решил отпустить вингера Вест Хэма в расположение английского клуба, сообщает официальный сайт УАФ.

Финляндия прибыла на матч против Украины без своего капитана

Кроме того, игроки Динамо Владимир Шепелев и Александр Тымчик по согласованию с тренерским штабом сборной отправились в лагерь своей команды. Оба приняли участие в спарринге против Динамо Бухарест, проведя на поле почти весь матч. Соответственно, их участие в завтрашнем поединке против Финляндии практически исключено. Правда, оба уже вернулись в сборную и продолжат заниматься в составе национальной команды.

Напомним, уже 28 марта в Киеве подопечные Шевченко будут противостоять финнам, начало матча в 21:45.

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