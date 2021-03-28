"Все до сих пор в эйфории после ничьей с Францией. Но наша молодежь такая, что ее нужно обязательно опустить на землю. Я думаю, что Андрей Шевченко быстро объяснил подопечным – задирать нос не стоит, ведь был сделан первый шаг, и впереди немало трудностей.

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Если ребята не настроятся должным образом на этот поединок, то будет плохо. Понятно, что наша сборная сильнее финнов, однако, повторюсь, если выйдем на поле без настроения, предпочтение сразу испарится. Сборная Финляндии станет отчаянно сопротивляться, в этом нет сомнения. А мы должны сыграть так же, как и с Францией, только тактику поменять – Украине придется атаковать", – поделился Сабо в интервью Footboom.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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