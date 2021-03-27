"Мы уже успели проанализировать наш матч против Боснии и Герцеговины и полностью сосредоточены на подготовке к поединку против Украины.

Уверен, что нас ждет тяжелая встреча, ведь мы хорошо понимаем, насколько сильно сейчас действует украинская сборная. Впрочем, я не теряю надежды, что завтра моя команда покажет свой лучший футбол и получит благоприятный для нас результат", – цитирует Канерву официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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