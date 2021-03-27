"Добрый вечер. Прежде всего, очень приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибунах НСК Олимпийский, но хочу поблагодарить фанатов. Нам важна ваше поддержка", – Шевченко снова начал пресс-конференцию на украинском языке, как и перед поединком против Франции.

"Перенос матчей сборной из Львова? Насколько знаю, такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом.

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Что касается стартового состава на игру с Финляндией, то мы проведем сегодняшнюю тренировку и тогда увидим, в каком состоянии будут ребята. У нас достаточно широкая скамейка запасных. Сегодня вечером определимся с группой игроков, которые попадут в заявку. В настоящее время Артем Довбик, который не летал во Францию, готовится к игре, а окончательное решение мы примем позже.

Мы вызвали большое количество игроков – в частности, больше вратарей из-за ситуации с COVIDом. Для тренера это нелегко – оставлять игроков вне заявки, поэтому я буду принимать сложное решение. Я доволен игрой команды против Франции, и наш вратарь тоже сыграл очень хорошо. Вечером примем решение.

Однозначно, у нас есть поставленная задача. Для любых экспериментов сейчас нет возможностей и времени, для этого существуют товарищеские матчи. Сейчас будем выбирать тех, кто находится в лучшей форме – как физической. так и психологической.

Сборная Финляндии, безусловно, заслуживает большого внимания и уважения. Эта команда демонстрирует результат в течение последних лет. Они прошли квалификацию и вышли на Евро, это очень хорошая команда. Но мы знаем их сильные стороны, у нас есть план на игру и мы уважаем соперника. Игра будет непростая, но по своему опыту я знаю, что завтра будет много борьбы и единоборств. Кто выиграет больше единоборств – будет ближе к успеху", – сказал Андрей Шевченко.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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