Напомним, Украина открыла счет под занавес игры, но не сумела удержать победу. Виталий Миколенко ошибся и сфолил в своей штрафной, а Пукки реализовал пенальти. 1:1 – в активе "сине-желтых" всего два очка после двух туров.

"В первую очередь, надеюсь, что травма игрока сборной Финляндии окажется несерьезной. Желаю, чтобы он восстановился. Здоровье – это главное. Надеюсь, наши врачи сделают все, чтобы у него все было хорошо. Это неприятный момент. Травмы бывают у всех, у меня тоже они были. Надо поддержать этого игрока.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов

Думаю, в целом мы провели хороший матч. Единственное, что я очень недоволен последними 5-ю минутами. Это даже не касается ошибки Миколенко, это была серия ошибок. Мы упустили победу, ведь не доиграли 5 минут так, как должны. В целом игра была хорошая, мы выполнили установку на 85 минут. Игроки, которые вышли, существенно добавили. Забили хороший гол, все шло по нашему плану.

У финнов не было выхода. Они били вперед и пытались там зацепиться за мяч. Мы же допустили ошибку. Да, они рассчитывали на стандарты и имели несколько моментов в последних 5-7 минут. Считаю, что мы не доиграли концовку матча, но это связано именно с нашей игрой, а не с их. Это послужит нам хорошим уроком, ведь мы немного растерялись. Усталость, неправильные позиции, где-то растерялись, серия ошибок, докричаться было невозможно. Думаю, в следующий раз это не повторится.

Был ли состав с 5-ю защитниками ошибкой? Мы сыграли отличный матч, ребята. Мы владели инициативой, почти ничего не дали им сделать, хотя Финляндия классно играет на контратаках. Украина держала мяч и имела моменты. Где-то, может, у нас тоже начали заканчиваться силы. Выпустили свежих игроков, которые прекрасно вошли в игру. Мы можем играть и по этой схеме, и по 4-3-3, как раньше. Эта система хорошо работает даже на атаку, данный матч это показал.

Мои эмоции во время игры? Не думаю, что я буду обращать внимание на это, игроки это прекрасно знают. Если шли какие-то подсказки, то они были больше эмоциональными. Выделять каких-то игроков я не буду. Мы готуемлся к каждому матчу с имеющимися игрокам и выбираем лучших на данных момент исполнителей. Футболисты, которые сейчас в команде – это лучшие футболисты на данный момент в Украине.

Отсутствие Довбика? У нас есть два форварда. Один играл, другой вышел на замену и забил гол. У меня нет возможности заявлять 30 игроков. Мораес долго ждал этого гола. Хотелось бы, чтобы он стал победным. Он вышел и усилил игру. Было трудно и непросто. Я поздравляю его с этим мячом", – подытожил Шевченко.

Следующий матч в квалификации на Мундиаль-2022 сборная Украины проведет в среду, 31 марта. Поединок Украина – Казахстан стартует в 21:45 на НСК Олимпийский.

Украина упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022 – пенальти, красная и драма на финише