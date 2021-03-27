"Приятно, что мы заработали очко на выезде с Францией, но, как уже сказал Александр Зинченко, если мы не выиграем у Финляндии и Казахстана, та ничья будет не важной. Все мы настраиваемся очень серьезно на игру с финнами.

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Противодействие Пукки? Как играть против этого форварда – нам объяснит тренерский штаб. Мы проводим достаточно теоретических занятий, каждый футболист сборной знает свое дело. Мы все разберем и подойдем к игре с Финляндией в максимальных кондициях", – приводит слова Матвиенко официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а финны расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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