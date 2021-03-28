"Финляндия? Мы с ними играли уже в отборе (к ЧМ-2018 – прим. "Футбол 24"). Думаю, это будет другая команда. Думаю, и наша команда изменилась за это время. Как я сказал, это будет совсем другая игра. Соперник будет более агрессивным в отборе, более жестким.

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Возможно, они на втором этаже будут даже сильнее, потому что скандинавы всегда очень хорошо играют на втором этаже. Будет другая игра, к которой нужно быть готовыми. Но в плане техники мы должны их переиграть. Мы должны поменьше терять мяч в простых ситуациях.

Французы – самые сильные в группе в плане техники. Но с такими командами, как Финляндия, будет трудно в борьбе, однако контроль мяча, быстрое перемещение, прием, правильное принятие решений будут очень важными", – поделился Малиновский в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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