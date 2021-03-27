Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 против Украины.

"Мы собираемся победить. Нужно обороняться очень хорошо и внимательно, а не валять дурака. Украина – очень сильная команда в плане техники, они играют агрессивно, атакуют и много контролируют мяч.

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Когда украинцы теряют мяч, не все возвращаются дисциплинированно. Нам точно надо на это обратить внимание. Стандарты тоже важны", – приводит слова Похьянпало официальный сайт Федерации футбола Финляндии.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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