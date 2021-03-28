Стало известно, в каких цветах сборной Украины и Финляндии будут противостоять друг другу в рамках 2-го тура квалификации к ЧМ-2022.

Сборная Украины выйдет на НСК Олимпийский в традиционных желтых цветах, а вратарь будет играть в зеленом комплекте, сообщает официальный сайт УАФ.

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Финляндия сыграет в не менее привычном для себя белом комплекте с темно-синим крестом спереди, а их вратарь сыграет в красной экипировке.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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