Сборная Украины узнала неожиданные оценки выступления своих игроков в матче отбора к ЧМ-2022 против Финляндии.

Несмотря на свою ошибку, Миколенко далеко не самый худший в команде Шевченко. Как сообщает телеграм-канал "Рейс Киев - Амстердам", хуже всех выступил Роман Яремчук, который набрал 210 баллов по версии Instat.

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Миколенко же набрал 242 очка и, кроме Яремчука, обогнал Соболя (239) и Коваленко (223). Лучшим стал Малиновский с 318 зачетными баллами, а второе и третье места достались Макаренко и Забарному – 293 и 290 баллов соответственно.

Отметим, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота. После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.

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