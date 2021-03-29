Голкипер сборной Украины Георгий Бущан дал откровенный комментарий после матча против Финляндии (1:1) в отборе на Мундиаль 2022 года.

"Недовольны результатом и концовкой. В целом контролировали игру и имели несколько моментов. К сожалению, не удалось их реализовать. Проанализируем эту игру и будем готовиться к следующей.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов

Ожидали ли тяжелого матча? Они хорошо обороняются, мы смотрели их матчи. Они – добротная команда, которая борется до последнего момента. Нам в конце не хватило концентрации. Пенальти? Шевченко подбодрил меня перед этим, чтобы я выручил команду, но мне немного не хватило, чтобы спасти.

Миколенко? Поддержали его, скорее всего, надо было подсказать, чтобы он выбивал мяч, а я сказал, что он мне отдавал. Видимо, этим я его запутал. Хочу извиниться за то что играли вдесятером и пропустили", – признался Бущан в эфире программы Великий Футбол..

Заметим, сборная Украины упустила победу с Финляндией и после двух туров расположилась на 3 строчке группы D. Первой идет Франция, а финны – вторые.

Украина упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022 – пенальти, красная и драма на финише