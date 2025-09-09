Сегодня, 9 сентября, юношеская сборная Украины U-18 проведет заключительный матч на международном турнире в Швеции. Стартовый состав и ссылку на онлайн-трансляцию можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Команда, составленная из футболистов 2008 года рождения и младших, встретится со сверстниками из Дании. Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени, а трансляция доступна на официальном YouTube-канале УАФ.

Голы игроков Наполи и Хайдука в видеообзоре матча Швеция U-18 – Украина U-18 – 0:2

Украинцы демонстрируют безупречную игру: в первом туре они разгромили Норвегию со счетом 6:1, а во втором одолели хозяев турнира – Швецию – 2:0. Датчане также имеют две победы, поэтому именно сегодняшнее противостояние определит победителя престижного соревнования.

Стартовый состав сборной Украины: Ткаченко, Залипка, Костюк (к.), Толстолис, Мельник, Кутья, Джурабаев, Балакай, Зубрий, Зудин, Меньшиков.

Запасные: Баглай, Хадасевич, Калюжный, Иваськив, Огородник, Мурадян, Середа, Захаркив, Корж, Король.

Украина уверенно одолела Швецию и возглавляет турнир сборных U-18 – у "сине-желтых" разница голов 8:1