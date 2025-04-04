Украина сыграет против Чехии в 3-м туре группового этапа дивизиона В женской Лиги наций-2025. Стартовые составы команд и ссылка на трансляцию матча – в этой новости "Футбол 24".

Матч Украина – Чехия начнется в 19:00 в польском городе Польковице на Городском стадионе. Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на YouTube-канале УАФ.

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После двух туров Украина и Чехия с 6 очками делят первую строчку группы В4 женской Лиги наций, одолев Албанию и Хорватию. Впереди спарка лидеров – сегодня первая встреча, а 8 апреля команды сойдутся еще раз на поле чешек.

Стартовый состав Украины: Самсон – Корсун, Котик, Апанащенко (к), Басанская – Андрухив, Петрик, Семкив, Овдийчук – Калинина, Козлова

Стартовый состав Чехии: Вотикова – Бартоньова, Бендова, Зоннтагова, Печкова – Дубцова, Цагинова, Свиткова – Крейчиржикова, Страшкова, Хирова.