Арена Львов готовится принять поединок квалификации на Мундиаль-2022, в котором Украина будет противостоять Боснии и Герцеговине.

Продажа билетов на матч отбора к чемпионату мира уже началась. Стоимость пропусков составляет от 250 до тысячи гривен, а в одни руки можно приобрести не более 4-х билетов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Для покупки билетов необходимо ввести свои личные данные – в частности, ФИО, серию и номер паспорта, номер телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты. После оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно). Отмечается, что билеты обмену и возврату не подлежат.

В связи с пандемией COVID-19 все лица, привлеченные к матчу, должны придерживаться санитарных норм и правил. Вход на стадион будет разрешен при условии предъявления документов, удостоверяющих личность.

Матч Украина – Босния и Герцеговина будет сыгран 12 октября. Начало – в 21:45. После 5-ти сыгранных матчей у "сине-желтых" 5 очков. Балканцы набрали 3 пункта, но имеют игру в запасе.

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