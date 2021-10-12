Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился соображениями о поединке 8-го тура квалификации к чемпионату мира в Катаре против сборной Боснии и Герцеговины.

"Босния и Герцеговина – непростая команда. У них все футболисты основного состава играют за рубежом. При этом они выступают в неплохих клубах, в Италии, Испании, Англии. Поэтому нашей сборной будет трудно.

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У Боснии очень хороший нападающий – Джеко. На него нужно обратить внимание. Это единственный футболист, который может и забить, и что-то создать. Здорово, что игровая дисциплина нашей команды на очень хорошем уровне. Вся команда защищается, тот же Ярмоленко ходит назад.

Самое главное, чтобы у нас получилась игра в атаке. Босния будет пытаться поймать нас на ошибке. Надо быть очень внимательными при стандартах, потому что Джеко хорошо играет головой. Думаю, наши ребята все это понимают", – резюмировал легендарный коуч в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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