"Было ли указание садиться на свою половину? Установки садиться не было. В перерыве говорил, чтобы не садились. Но это усталость. Я не имею к ним вопросов, я им очень благодарен. Все расстроены, а ошибки разберем и сделаем выводы. С ребятами все хорошо, я их поблагодарил. Плакат на трибунах "Украинский родной язык берет пример с Петракова"? Люди кричали мое имя, это стало неожиданностью. Даже сейчас я сижу, сыграли 1:1. В душе, будто проиграли, мне аж стыдно. Очень спасибо Львову, болельщикам. Я не ожидал такого приема. Спасибо.

Украина – Босния и Герцеговина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Проблема левого вингера, где играет левша Цыганков? Вам не нравится, как играет Цыганков? Понимаете, мы не Испания или Франция, у нас посредственный чемпионат. Какие ресурсы есть, такие и используем. Я слежу, у нас есть молодые ребята, которые растут, но играть за национальную сборную они еще не готовы. Почему не вышел Довбик? У меня есть своя интуиция, я главный тренер. Я выпустил Сикана и ошибся. Если бы он забил, то все говорили бы: "О, Александр Васильевич". Решает главный тренер. Я выпустил Сикана, у него не получилось, но я верю в него. Этому парню всего 20 лет.

Другие замены, Булеца и Сидорчук? Говорю – у меня нет вопросов к ребятам. Они сделали все, что могли. В Боснии будет битва. Как оценю шансы на второе место? До игры не считал ничего, только смотрел матч Финляндия – Казахстан. На нас выходили с такими глазами, а сейчас не борлись ни с Боснией, ни с финнами. В Боснии будет игра за выход. Мы будем играть до конца, обещаю. Сделаем все, что в наших силах.

Сможет ли Ярмоленко побить рекорд Шевченко? Это надо спрашивать у него. Да, он лидер команды на поле и за его пределами. Главное, чтобы он был здоров. Он хочет играть дальше, и я надеюсь, что ему удастся.

Отдельное спасибо Львову за прием. Я такого не ожидал. Мы расстроены, но от такого отношения вырастают крылья. Спасибо", – подытожил Петраков.

После 7-ми матчей "сине-желтые" занимают второе место в группе D, набрав 9 очков. Последний поединок отбора на ЧМ-2022 подопечные Петракова сыграют против Боснии и Герцеговины уже на выезде. Матч состоится 16 ноября.

Украина упустила победу над Боснией и Герцеговиной – первая такая неудача во Львове оставляет на 2 месте отбора ЧМ-2022