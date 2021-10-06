Не каждый желающий будет иметь возможность попасть на поединок отбора ЧМ-2022 на Арене Львов – в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был введен ряд ограничений.

На внеочередном заседании Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях принято решение о допуске болельщиков на стадион, сообщает официальная страница ЛОГА.

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Посетить отборочный матч чемпионата мира 2022 года смогут только те болельщики, которые будут иметь паспорт вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест (не более чем за 72 часа до начала мероприятия), или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до начала мероприятия).

Во время игры львовская арена сможет быть заполнена на 2/3 от общей вместимости. Попасть на стадион можно будет лишь после предъявления документов и температурного скрининга.

Напомним, поединок состоится 12 октября в 21:45.

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