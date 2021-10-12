Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями от атмосферы накануне матча 8-го тура квалификации к Мундиалю в Катаре против команды Боснии и Герцеговины, а также рассказал о выборе стартового состава.

"Мы только приехали, нужно было к банкомату идти, и все люди идут, узнают, руками машут, желают все победы. Так хорошо, чувствуется, что весь город живет футболом.

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Не могу сказать о Соболе. Соболь, Корниенко, Коля Матвиенко, Сидорчук тоже, у Тымчика были проблемы целый день – насморк, голова болела. Посмотрим, сейчас не могу ничего сказать", – рассказал специалист в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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