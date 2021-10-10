УЕФА выбрал судейскую команду на поединок 8-го тура отбора к чемпионату мира в Катаре между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Матч будет обслуживать немец Феликс Цвайер с помощниками, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Босния и Герцеговина: график пребывания сборных во Львове

Для 40-летнего рефери это первый опыт со сборной Украины. Ему помогут лайнсмены Марко Ахмюллер и Кристиан Дитц. Резервный арбитр – их соотечественник Свен Яблонский. С системой Видеоассистент рефери будут работать Бастиан Данкерт и Ян Зейдель.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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