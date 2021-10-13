Бывший наставник сборной Украины и ряда отечественных команд Мирон Маркевич не делает трагедии из ничьей сборной Украины в рамках 8-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

"И при предыдущем тренере сборной Украины – Андрее Шевченко, нашим футболистам трудно давался второй из спаренных поединков. Вот и вчера не исключено, что сказалась усталость, короткая скамейка запасных, ведь те резервисты, которые вышли на замену, игру не усилили.

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Хотя большую часть первого тайма подопечные Александра Петракова провели удачно: забили, были еще моменты отличиться. Однако после перерыва гости воспользовались тем, что хозяева сбавили обороты, уже высоко не прессинговали и взяли мяч под свой контроль.

Ничейный счет нужно признать справедливым. Конечно, досадно, что не удалось по максимуму воспользоваться преимуществом родных стен, тем более, что поддержка 12-го игрока – болельщиков, была мощнейшая.

Однако не надо паниковать, ничего страшного не произошло. Необходимо все проанализировать и во всеоружии подойти к повторному поединку с боснийцами. Всё и дальше в наших руках – нужно побеждать", – рассказал специалист в комментарии Metaratings.

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. На гол Ярмоленко в первом тайме балканцы ответили забитым мячом Ахмедходжича под занавес поединка. Теперь судьба путевки на ЧМ-2022 для "сине-желтых" зависит от результатов сборных Финляндии и Боснии.

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