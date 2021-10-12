Защитник сборной Украины Сергей Кривцов коротко рассказал об атмосфере в лагере национальной команды перед важным поединком 8-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

"Очень хорошо потренировались. Были теоретические занятия – внимательно выслушали тренерский штаб.

Украина – Босния и Герцеговина: команды определились с формой на матч квалификации ЧМ-2022

Готовимся к битве. Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная. Надеюсь, матч с Боснией не будет исключением. Важно, что все здоровы и готовы, выбор будет за штабом", – заявил центрбек в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

Украина – Босния и Герцеговина: анонс матча отбора к ЧМ-2022