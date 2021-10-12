"Простых игр, как таковых, нет вообще. У боснийцев футболисты достаточно высокого уровня. Но мы, как и все в Украине понимаем, что это будет, по сути, решающая игра. Я верю в максимальный результат для сборной Украины, тогда в последнем матче у боснийцев будет не та мотивация.

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У "сине-желтых" хорошая статистика во Львове. В таком случае Катар станет ближе. И я очень надеюсь на то, что, если наша команда выйдет в финальный турнир, туда ее должен везти тренер, который заканчивал отборочный турнир.

Если бы вы меня спросили года три назад, то я бы сказал, что Джеко на коне. Сейчас, на мой взгляд, это уже не тот форвард. Да, он имеет хорошие качества – игра головой, правильный выбор позиции, но при всем уважении к нему, уверен, что наши защитники справятся с этим нападающим.

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Сейчас для команды Александра Петракова каждый матч как решающий. В том, что мы выиграем у боснийцев дома и на выезде, я не сомневаюсь. Остальные пусть считает, как хотят. Будут ли нервничать тренеры? Конечно. Если наставник подписался на такую работу, то априори переживаний больше, ведь ты возглавляешь главную команду страны.

У каждого тренера свое видение игры. У Андрея Шевченко свое, а у Александра Петракова отличное от предшественника. Но это не говорит о том, что это неправильно. Если есть результат, то система выстроена верно.

Вот посмотрите, Роберто Мартинес, имея шикарный подбор исполнителей в сборной Бельгии, ничего не может выиграть. Он, наверное, хороший человек, и тренер хороший, но не классный. Выигрывая – 2:0 у Франции, при полном преимуществе, как можно было упустить игру. Здесь одной тренерской культуры мало. Нужно быть драконом, уметь заставить футболистов играть так, как нужно наставнику. Дидье Дешам в Лиге наций поменял две игры за счет перерыва между таймами, что и позволило французам выиграть этот турнир.

Я – тренер и могу вам только сказать, точнее, повториться, что сборная Украины обыграет Боснию и Герцеговину и дома, и в гостях. Если наставник думает по-другому, то он точно потеряет очки. Мы займем вторе место в своей группе вслед за французами", – рассказал специалист в комментарии Команда1.

К слову, в нынешнем сезоне Эдин Джеко провел 9 матчей за Интер во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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