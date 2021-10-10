Форвард боснийцев Смаил Превляк убежден, что победа над Казахстаном (2:0) должна вдохновить команду на удачное продолжение против Украины.

"С казахами мы доминировали в течение 90 минут и контролировали игру. У нас было больше шансов, поэтому мы выиграли заслуженно.

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Я счастлив, что забил два гола, но, прежде всего, рад, что мы выиграли. Если мы повторим это выступление, то сможем хорошо сыграть и против Украины", – приводит слова Превляка TuttomercatoWEB.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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