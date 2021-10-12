Михаил Хома, более известен под псевдонимом Дзидзьо, будет петь гимн Украины перед поединком против Боснии и Герцеговины.

Украина – Босния и Герцеговина: команды определились с формой на матч квалификации ЧМ-2022

37-летнему исполнителю уже не впервые доверяют такую важную миссию. Напомним, поединок Украина – Босния и Герцеговина состоится в рамках квалификации к ЧМ-2022. Матч запланирован на 12 октября, начало в 21:45.

Для обеспечения себе второй строчки в группе D "сине-желтые" должны получить как минимум 4 очка за два матча будущих с боснийцами.

Украина – Босния и Герцеговина: анонс матча отбора к ЧМ-2022