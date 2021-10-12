Украина – Босния и Герцеговина: Дзидзьо исполнит гимн перед матчем во Львове
18:47 - Читати українською
УАФ доверила выполнения украинского гимна Михаилу Фоме.
Михаил Хома, более известен под псевдонимом Дзидзьо, будет петь гимн Украины перед поединком против Боснии и Герцеговины.
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37-летнему исполнителю уже не впервые доверяют такую важную миссию. Напомним, поединок Украина – Босния и Герцеговина состоится в рамках квалификации к ЧМ-2022. Матч запланирован на 12 октября, начало в 21:45.
Для обеспечения себе второй строчки в группе D "сине-желтые" должны получить как минимум 4 очка за два матча будущих с боснийцами.
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