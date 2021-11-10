"Потренировались на НСК Олимпийский, поле хорошее. Такая тренировка больше для настроения, немного тактики. Готовимся к игре в Одессе. В общем, наша подготовка рассчитана на главный матч – против Боснии и Герцеговины, но с Болгарией будет не такой уж простой поединок. Необходимо настраиваться.

Сборная Украины прибыла в Одессу на товарищеский матч с Болгарией

Все понимают, что выступают за сборную, здесь нельзя выходить на поле расслабленным. Через спарринг будем готовиться к Боснии и Герцеговине, моделировать тактическую схему. О Болгарии тренеры пока не рассказывали. Мы только собрались, хочется пообщаться, поиграть вместе. Будем разбирать болгар. Не каждый день сборная играет в Одессе, так что фанаты должны прийти и поддержать нас. Мы их только поблагодарим за это", – приводит слова Забарного официальный сайт УАФ.

Напомним, товарищеский поединок с болгарами состоится 11 ноября. Начало матча в 19.30.

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