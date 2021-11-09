Стал известен состав бригады арбитров, которая будет работать на спарринге между Украиной и Болгарией.

Турецкая бригада арбитров во главе с Ардой Кардезлер будет работать на поединке между Украиной и Болгарией, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Керем Эрзой и Чевдед Камуркоглу, а четвертым судьей назначен Виталий Романов. Добавим, что ранее пути украинских команд с этой судейской бригадой не пересекались.

Напомним, что сборная Украины уже 11 ноября встретится с Болгарией в рамках товарищеской встречи. Начало матча в 19.30.

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