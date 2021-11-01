Болельщики сборной Украины смогут вживую пересмотреть спарринг с Болгарией – для этого необходимо выполнить несколько требований.

Болельщики уже могут приобрести пропуск на матч Украина – Болгария, сообщает официальный сайт УАФ. Билеты можно приобрести исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Стоимость билетов составляет от 200 до 800 грн.

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Вход на стадион Черноморец будет осуществляться при обязательном наличии билета, документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

- документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации;

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия;

- отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия.

Вышеперечисленные ограничения не касаются лиц до 18-ти лет. В случае посещения мероприятия лицами до 18 лет необходимо иметь билет и документ, подтверждающий возраст.

Напомним, матч против Болгарии состоится 11 ноября в Одессе, начало в 19:30. Через 5 дней после спарринга с болгарами "сине-желтых" ждет завершающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Именно по итогам этой встречи, 16 ноября, решится дальнейшая судьба главной команды страны в квалификации Мундиаля.

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