"Мы очень довольны игрой и каждым игроком, которые вышли в основе или из замены. У меня нет к ним претензий. Пропущенный мяч? Такое случается в футболе. Я поговорил с Тымчиком, подсказал. Это называется опыт, который придет к нему в будущем. Не знаю, что еще добавить.

Думаю, что нам не хватило технического мастерства. На удачу я никогда не жалуюсь. Ее нужно заслужить. Значит, я еще не заслужил. Возможно, заслужу в матче с Боснией и Герцеговиной и буду счастливым человеком.

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Выбор вратаря? У нас в запасе еще есть четыре дня, матч 16-го. Не люблю ничего говорить заранее. Сейчас ковид, мы все время делаем тесты. Я доволен нашими вратарями. Сознательно дал сыграть Ризныку. Он заслужил дебют. Я его поздравил, все нормально, двигаемся дальше. Будет ли эта схема на Боснию? Мужчины говорят о некоторых женщинах – непрочитанная книга. Я тоже тренер-непрочитанная книга. Я сменил схему, ребята уже по ней играли. Я доволен тем, как вышло.

Главный тренер Болгарии подошел ко мне и подарил футболку с надписью сзади "Петраков". После матча он поблагодарил за игру и пожелал удачи в матче против Боснии и Герцеговины. Я тоже подошел и подарил ему футболку сборной Украины.

Матчи с такой нереализацией нужно просто пережить. Еще раз говорю, к ребятам у меня нет никаких вопросов. Я поблагодарил парней и сказал – если будем так играть с Боснией, то будем на чемпионате мира.

Дебют Ризныка? Соперник во втором тайме однажды подошел к воротам. Там не о чем говорить. Ризнык нам еще поможет, у него все впереди. Главное, что он дебютировал. Он заслужил, очень порядочный парень, я его знаю. А сейчас оценивать нечего.

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Завтра в одиннадцать вылетаем в Киев, едем в гостиницу. Вечером будет тренировка двумя группами. 13 числа тренируемся на НСК Олимпийский. 14-го будем тоже тренироваться полтора часа. В 18:00 вылетаем в Сараево. Сегодня будем ночевать в Одессе.

Я доволен тем, как вышли Гармаш и Коваленко. Все в команде восприняли Дениса очень хорошо. Это опытный футболист, еще поможет сборной. Думал, что сегодня Денис выручит меня. Возможно, так случится потом. К игрокам нет никаких вопросов", – заявил Петраков на пресс-конференции.

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