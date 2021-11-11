Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" выбрал список 23-х футболистов, которые получат шанс сыграть в спарринге с Болгарией.

Заявка Украины на матч с Болгарией 11 11 2021 / УАФ

К противостоянию с болгарами готовились все 25 игроков, находящихся в расположении сборной. Соответственно, тренерский штаб должен был отсеять двух "лишних" футболистов. Ими стали представители Динамо – Николай Шапаренко и Илья Забарный, сообщает официальный сайт УАФ.

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Заявка сборной Украины на матч с Болгарией:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер Донецк), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо Киев), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артём Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер Донецк), Денис Гармаш (Динамо Киев).

Матч Украина – Болгария стартует в 19.30. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры, которая пройдет в Одессе на стадионе Черноморец.

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