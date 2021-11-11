Украина – Болгария: команды определились с комплектами форм на спарринг
12:30 - Читати українською
В Одессе проходят последние приготовления к поединку Украины и Болгарии.
Подопечные Александра Петракова выйдут на товарищеский поединок против сборной Болгарии в футболках синего цвета, сообщает официальный сайт УАФ.
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Болгары для спарринга выбрали белую экипировку. Напомним, команды определят сильнейшего сегодня, 11 ноября, в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Напомним, главный матч в рамках отбора в ЧМ-2022 украинцы проведут 16 ноября на выезде против боснийцев.
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