В Одессе проходят последние приготовления к поединку Украины и Болгарии.

Подопечные Александра Петракова выйдут на товарищеский поединок против сборной Болгарии в футболках синего цвета, сообщает официальный сайт УАФ.

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Болгары для спарринга выбрали белую экипировку. Напомним, команды определят сильнейшего сегодня, 11 ноября, в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Напомним, главный матч в рамках отбора в ЧМ-2022 украинцы проведут 16 ноября на выезде против боснийцев.

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