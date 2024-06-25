"Будет тяжело, мы знаем, что это значит. У Украины непростая ситуация в стране. Я думаю, что они настроены на то, чтобы сделать своих болельщиков и свою нацию очень счастливыми. Они отдадут все свои силы, так же как и мы.

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Если они победили Словакию, это означает, что Украина хорошая команда. Мы не должны думать, что если они проиграли Румынии, то это значит, что они плохая команда. Если вы попали на Евро, это потому, что вы доказали, что заслуживаете быть здесь. Должны делать свою работу и играть в свою игру", – цитирует Артура Теате официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Украиной и Бельгией состоится 26 июня. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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