"Бельгийцы – очень хорошая команда, которая имеет качество впереди. Здесь нечего скрывать. Их очень сильные стороны: дриблинг, очень много обыгрывают и бьют. Будем готовиться. Проанализируем их сильные стороны.

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Но я считаю, что будем отталкиваться от своей игры. Конечно, будем подстраиваться, но надо не забывать о своей игре, и благодаря чему мы будем создавать свои моменты. Надо играть только на победу", – поделился Забарный в эфире YouTube-канала УАФ.

К слову, матч Украина – Бельгия состоится 26 июня, начало игры в 19:00. Параллельно встретятся два других участника группы E – Словакия и Румыния. Сейчас именно "сине-желтые" замыкают квартет E из-за худшей разницы мячей.

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